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الأربعاء, 04 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 09:54 م

جنايات الرصافة: 3 أحكام بالحبس ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة

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جنايات الرصافة: 3 أحكام بالحبس ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة



أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة  في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ثلاثة أحكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لمدير بلدية بعقوبة سابقاً لاستغلاله وظيفته وإحداثه ضررا بالمال العام.

 وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء إن "المدان مدير بلدية بعقوبة قام بتسجيل ثلاث قطع بأسماء مواطنين دون محاضر تخصيص اصوالية وخلافا للضوابط والتعليمات".

وأضاف ان "مجموع الضرر الذي لحق بالدائرة من جراء هذه الأفعال بلغ نحو 200 مليون دينار"، لافتا إلى ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر ولثلاث مرات وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
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