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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 09:50 م

النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار دينار بكركوك

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النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار دينار بكركوك





أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط متهم بالاستيلاء على أحد العقارات  العائدة للدولة في محافظة كركوك، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بــ 27 مليار دينار.

واوضحت الدائرة في بيان أنَّ فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة، ضبط متهما قام بالاستيلاء على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية كركوك واستغلاله لمصلحته الشخصية.

وأضافت إن المتهم استغل العقار البالغة مساحته (228) دونماً وقام بتشييد محال تجارية عليه بصورة مخالفة للقانون، لافتة إلى أن ذلك تم بتواطؤ من الجهات المعنية بإزالة التجاوز.
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