بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
آخر الأخبار
جنايات الرصافة: 3 أحكام بالحبس ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار دينار بكركوك نائبة تكشف عن خطة لتقنين استيراد المواد من دول الخارج تحت شعار صنع في العراق وزارة البيشمركة: الدفاع الاتحادية غير مستعدة للعمل المشترك بالمناطق المتنازع عليها برلماني : سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين خبير قانوني : من حق رئيس الجمهورية دستوريا ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات قطار "التكليف" يسير الى الوراء .. عبد المهدي والعبادي والمالكي مرشحون لرئاسة الحكومة !!! مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 09:47 م

رئيس إقليم كوردستان يوجه الشكر إلى القوى السياسية لموقفها الأخيرة

20190620190349191
وجه رئيس إقليم كوردستان نجيرفان بارزاني يوم الأربعاء شكره إلى القوى الكوردستانية لموقفها الموحد تجاه أزمة تشكيل الحكومة العراقية، مشدداً على أن احتواء أزمة البلاد يكمن في إطار الدستور وضمان حقوق المكونات.
جاء ذلك في اجتماع مشترك بإشراف بارزاني عقد في مقر رئاسة الإقليم بأربيل بحضور نائبي الرئيس وممثلي القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه "تم خلال الإجتماع تقييم الأوضاع السياسية في العراق بعد إخفاق الجهود لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية والخطوات المقبلة لتشكيل الحكومة".
وشكر بارزاني، في مستهل الاجتماع، الأحزاب والقوى والكتل السياسية الكوردستانية في مجلس النواب لموقفهم الموحد في التعاطي مع الأوضاع السياسية الحالية للعراق.
وشدد على "الحفاظ على وحدة الكلمة والموقف"، مؤكداً على إن "رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي تجمع جميع القوى السياسية الكوردستانية على أساس الحقوق والواجبات وتدعم وحدة الصف والموقف الموحد". 
كما شدد الاجتماع على "حرص إقليم كوردستان ودعمه لجميع الجهود لحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها البلاد في إطار الدستور والشراكة الحقيقية وضمان حقوق جميع مكونات أبناء الشعب العراقي".
ونوه البيان إلى أنه تم التأكيد في ختام الاجتماع، على أن "القوى السياسية الكوردستانية ستكون كما كانت جزءاً من الحل وستعزز جهودها في هذا الإطار".
من جانبهم، أكد ممثلو جميع القوى السياسية على "الدخول في حوار وطني شامل لتشكيل الحكومة المقبلة بشكل يتماشى مع مطالب جميع أبناء الشعب العراقي وحل أزمات البلاد، وأن تحظى بقبول وتأييد جميع المكونات العراقية مع ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".
وكانت القوى السياسية الكوردستانية في البرلمان العراقي قد اتخذت موقفاً موحداً بعدم التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي جراء رفضه التعامل مع مطالب الإقليم بشأن الحكومة.
وفشل علاوي في تمرير حكومته جراء اعتراض قوى أخرى على آلية اختياره للوزراء وبرنامجه الحكومي من بينها تحالف القوى العراقية وائتلاف دولة القانون، وهو ما أجبره على التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع الجاري.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
e786ebd67-124882

وزارة البيشمركة: الدفاع الاتحادية غير مستعدة للعمل المشترك بالمناطق المتنازع عليها 04 آذار 2020 09:41 م

1-1303685

برلماني : سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين 04 آذار 2020 09:31 م

05a12f2e-a466-48a8-a162-3a9cb5d796b5_16x9_1200x676

خبير قانوني : من حق رئيس الجمهورية دستوريا ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات 04 آذار 2020 09:27 م

A24I7096-1-800x445

القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة 04 آذار 2020 06:27 م

عبدالمهدي

نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب 04 آذار 2020 06:25 م

resizer

سعد المطلبي : تحالف الفتح "نجح" في تخريب بيته ! 04 آذار 2020 06:21 م

1535994178719088900

سائرون : مفهوم الكتلة الاكبر انتهى وفقا للدستور 04 آذار 2020 06:14 م

منفذ حدودي

الوائلي يهدد بغلق المعابر الحدودية مع إيران 04 آذار 2020 04:43 م

التعليقات