رئيس إقليم كوردستان يوجه الشكر إلى القوى السياسية لموقفها الأخيرة

وجه رئيس إقليم كوردستان نجيرفان بارزاني يوم الأربعاء شكره إلى القوى الكوردستانية لموقفها الموحد تجاه أزمة تشكيل الحكومة العراقية، مشدداً على أن احتواء أزمة البلاد يكمن في إطار الدستور وضمان حقوق المكونات.

جاء ذلك في اجتماع مشترك بإشراف بارزاني عقد في مقر رئاسة الإقليم بأربيل بحضور نائبي الرئيس وممثلي القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه "تم خلال الإجتماع تقييم الأوضاع السياسية في العراق بعد إخفاق الجهود لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية والخطوات المقبلة لتشكيل الحكومة".

وشكر بارزاني، في مستهل الاجتماع، الأحزاب والقوى والكتل السياسية الكوردستانية في مجلس النواب لموقفهم الموحد في التعاطي مع الأوضاع السياسية الحالية للعراق.

وشدد على "الحفاظ على وحدة الكلمة والموقف"، مؤكداً على إن "رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي تجمع جميع القوى السياسية الكوردستانية على أساس الحقوق والواجبات وتدعم وحدة الصف والموقف الموحد".

كما شدد الاجتماع على "حرص إقليم كوردستان ودعمه لجميع الجهود لحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها البلاد في إطار الدستور والشراكة الحقيقية وضمان حقوق جميع مكونات أبناء الشعب العراقي".

ونوه البيان إلى أنه تم التأكيد في ختام الاجتماع، على أن "القوى السياسية الكوردستانية ستكون كما كانت جزءاً من الحل وستعزز جهودها في هذا الإطار".

من جانبهم، أكد ممثلو جميع القوى السياسية على "الدخول في حوار وطني شامل لتشكيل الحكومة المقبلة بشكل يتماشى مع مطالب جميع أبناء الشعب العراقي وحل أزمات البلاد، وأن تحظى بقبول وتأييد جميع المكونات العراقية مع ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وكانت القوى السياسية الكوردستانية في البرلمان العراقي قد اتخذت موقفاً موحداً بعدم التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي جراء رفضه التعامل مع مطالب الإقليم بشأن الحكومة.

وفشل علاوي في تمرير حكومته جراء اعتراض قوى أخرى على آلية اختياره للوزراء وبرنامجه الحكومي من بينها تحالف القوى العراقية وائتلاف دولة القانون، وهو ما أجبره على التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع الجاري.