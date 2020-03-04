وزارة البيشمركة: الدفاع الاتحادية غير مستعدة للعمل المشترك بالمناطق المتنازع عليها









أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، جبار ياور، أن وزارة الدفاع الاتحادية "تتنصل" عن العمل المشترك في المناطق المتنازع عليها.



وقال ياور بحسب شبكة رووداو الإعلامية الكردية: "بعد العديد من اجتماعات اللجان المشتركة بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية لحماية المناطق المتنازع عليها، لا تزال وزارة الدفاع غير مستعدة للعمل المشترك.



وأشار إلى أنه "لا توجد أي مشكلة محددة تمنع عملنا بشكل مشترك، لكن من الواضح أن لجان وزارة الدفاع تهدر الوقت وتتنصل عن العمل المشترك في المناطق المتنازع عليها.



وأوضح أنه "على الرغم من غياب الاستجابة من الحكومة العراقية لكننا لم نفقد الأمل ولدينا تواصل مع دول التحالف الدولي لمواجهة تحركات داعش في تلك المناطق.