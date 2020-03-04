برلماني : سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين







قال عضو مجلس النواب جاسم البخاتي ، بأن “سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين وشركاء الوطن.

وتوقع البخاتي “إعادة ترشيح بعض الأسماء التي تم تداولها في السابق، والتأكيد على أن تكون لهم مقبولية دولية وإقليمية ومحلية من قبل باقي المكونات الأخرى”.

وأضاف أنّ “الحوارات التي سادها الجفاء خلال المرحلة الماضية ستعاد، لأخذ رأي باقي المكونات في ترشيح الشخصية لرئاسة الحكومة المقبلة”، مؤكداً “ضرورة الاستفادة من الخلل الذي رافق الحكومة والذي تسبب بعدم تمريرها، وأن تكون هناك حوارات جدية، بعد التشظي الكبير الذي حصل سواء في البيت الشيعي أو غيره والذي لا يخفى على أحد.