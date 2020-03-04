خبير قانوني : من حق رئيس الجمهورية دستوريا ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات









راى الخبير القانوني علي التميمي انه يحق دستوريا لرئيس الجمهورية، برهم صالح، ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي، والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة،.





وقال التميمي، ان المادة (64) من الدستور تنص على حل البرلمان بطريقتين إما بطلب من ثلث اعضاء البرلمان مع موافقة الاغلبية المطلقة لمجلس النواب، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. مبينا: ان الحالة الاولى يمكن ان تتحقق، لكن الحالة الثانية معلقة لانه لم تطبق المادة (81) الخاصة بخلو المنصب، وبقي عبد المهدي بمنصبه كتصريف اعمال.



واضاف: كان المفروض على وفق مفهوم الاستقالة وخلو المنصب ان تتحول ادارة البلاد الى رئيس الجمهورية، لو حصل ذلك لجمع رئيس الجمهورية المنصبين معا، واستطاع ان يحل البرلمان.



واشار الى: انه في ظل الصراع القائم واختلاف وجهات النظر يجب اللجوء الى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها بالموضوع وحسم الامور.وتابع: إذا قالت المحكمة ان الصلاحيات تنتقل الى رئيس الجمهورية هنا يستطيع رئيس الجمهورية ان يحل البرلمان وينهي المشكلة، ويدعو لانتخابات مبكرة لانه سيجمع الصلاحيتين معا.

واوضح: ان الفقرة خامسا من المادة (76) تقول إذا اخفق المرشح الاخر او الجديد يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر.

وتابع : ان هناك رأيين بشأن المرشح، البعض يرى انه يرشح من الكتلة الاكبر، او يكون مرشحا مستقلا، والاخر يذهب باتجاه ان يكون لدى رئيس الجمهورية الحرية الكاملة باختيار المرشح المقبل، والخيار الثاني ربما الافضل لكون الكتلة الاكبر اخفقت لأكثر من مرة بتقديم المرشحين.

ولفت الى: ان عدم اكتمال قانون الانتخابات، وبعض الامور الفنية لمفوضية الانتخابات، تعد احدى العقبات التي تواجه رئيس الجمهورية، إلا ان الدستور في المادة (73) يقول ان القانون عندما يشرع يرسل الى رئاسة الجمهورية، وبعد 15 يوما يعد نافذا. مبينا: إذا كان البرلمان المعرقل لإقرار القانون فعلى رئيس الجمهورية ان يتصرف إما بإقامة الدعوى على البرلمان في المحكمة الاتحادية او في محكمة التحقيق.