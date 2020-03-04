بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
آخر الأخبار
جنايات الرصافة: 3 أحكام بالحبس ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار دينار بكركوك نائبة تكشف عن خطة لتقنين استيراد المواد من دول الخارج تحت شعار صنع في العراق وزارة البيشمركة: الدفاع الاتحادية غير مستعدة للعمل المشترك بالمناطق المتنازع عليها برلماني : سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين خبير قانوني : من حق رئيس الجمهورية دستوريا ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات قطار "التكليف" يسير الى الوراء .. عبد المهدي والعبادي والمالكي مرشحون لرئاسة الحكومة !!! مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 09:27 م

خبير قانوني : من حق رئيس الجمهورية دستوريا ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات

05a12f2e-a466-48a8-a162-3a9cb5d796b5_16x9_1200x676
خبير قانوني : من حق رئيس الجمهورية دستوريا ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات




راى الخبير القانوني علي التميمي  انه يحق دستوريا لرئيس الجمهورية، برهم صالح، ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي، والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة،.


وقال التميمي، ان المادة (64) من الدستور تنص على حل البرلمان بطريقتين إما بطلب من ثلث اعضاء البرلمان مع موافقة الاغلبية المطلقة لمجلس النواب، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. مبينا: ان الحالة الاولى يمكن ان تتحقق، لكن الحالة الثانية معلقة لانه لم تطبق المادة (81) الخاصة بخلو المنصب، وبقي عبد المهدي بمنصبه كتصريف اعمال.

واضاف: كان المفروض على وفق مفهوم الاستقالة وخلو المنصب ان تتحول ادارة البلاد الى رئيس الجمهورية، لو حصل ذلك لجمع رئيس الجمهورية المنصبين معا، واستطاع ان يحل البرلمان.

  واشار الى: انه في ظل الصراع القائم واختلاف وجهات النظر يجب اللجوء الى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها بالموضوع وحسم الامور.وتابع: إذا قالت المحكمة ان الصلاحيات تنتقل الى رئيس الجمهورية هنا يستطيع رئيس الجمهورية ان يحل البرلمان وينهي المشكلة، ويدعو لانتخابات مبكرة لانه سيجمع الصلاحيتين معا.
  واوضح: ان الفقرة خامسا من المادة (76) تقول إذا اخفق المرشح الاخر او الجديد يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر.
  وتابع : ان هناك رأيين بشأن المرشح، البعض يرى انه يرشح من الكتلة الاكبر، او يكون مرشحا مستقلا، والاخر يذهب باتجاه ان يكون لدى رئيس الجمهورية الحرية الكاملة باختيار المرشح المقبل، والخيار الثاني ربما الافضل لكون الكتلة الاكبر اخفقت لأكثر من مرة بتقديم المرشحين.
ولفت الى: ان عدم اكتمال قانون الانتخابات، وبعض الامور الفنية لمفوضية الانتخابات، تعد احدى العقبات التي تواجه رئيس الجمهورية، إلا ان الدستور في المادة (73) يقول ان القانون عندما يشرع يرسل الى رئاسة الجمهورية، وبعد 15 يوما يعد نافذا. مبينا: إذا كان البرلمان المعرقل لإقرار القانون فعلى رئيس الجمهورية ان يتصرف إما بإقامة الدعوى على البرلمان في المحكمة الاتحادية او في محكمة التحقيق.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
20190620190349191

رئيس إقليم كوردستان يوجه الشكر إلى القوى السياسية لموقفها الأخيرة 04 آذار 2020 09:47 م

e786ebd67-124882

وزارة البيشمركة: الدفاع الاتحادية غير مستعدة للعمل المشترك بالمناطق المتنازع عليها 04 آذار 2020 09:41 م

1-1303685

برلماني : سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين 04 آذار 2020 09:31 م

A24I7096-1-800x445

القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة 04 آذار 2020 06:27 م

عبدالمهدي

نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب 04 آذار 2020 06:25 م

resizer

سعد المطلبي : تحالف الفتح "نجح" في تخريب بيته ! 04 آذار 2020 06:21 م

1535994178719088900

سائرون : مفهوم الكتلة الاكبر انتهى وفقا للدستور 04 آذار 2020 06:14 م

منفذ حدودي

الوائلي يهدد بغلق المعابر الحدودية مع إيران 04 آذار 2020 04:43 م

التعليقات