مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن عودة العراقيين المتواجدين في ايران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن اصدراها حزمة من القرارات لدخول الوافدين العراقيين والتبادل التجاري مع إيران والكويت للوقاية من فيروس كورونا، بينها التزام عودة العراقيين المتواجدين في ايران قبل منتصف آذار الحالي.

وقالت الهيئة في بيان إن "مجلس الوزراء شكل اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن وضع الية لادخال العراقيين العائدين من الخارج بعد اخضاعهم للتدابير الوقائية وكذلك إيضاح آلية التبادل التجاري".





وأوضح، أن "اجتماع اللجنة خلص الى مجمل من القرارات والتي تضمنت، السماح للعراقيين المقيمين في ايران بالعودة الى العراق لغاية 2020/3/15 كموعد نهائي لعودتهم وبعد هذا الموعد سوف يتم استقبالهم في منفذي مطاري بغداد والبصرة حيث سيسمح باستقبال الوافدين من العراقيين حصرا والقادمين من ايران".



وتابع، "كما تم الاتفاق على إيقاف حركة التبادل التجاري بين العراق والجارتين ايران والكويت من تاريخ ( 8 لغاية 2020/3/15) يأتي هذا الغلق من اجل إعطاء فرصة لوزراة الصحة اعادة تنظيمها وتهيئة متطلباتها اللوجستية الوقائية بالاضافة الى أنه كانت هنالك مطالبات شعبية جسدت بكتب رسمية من المحافظات ( ميسان، البصرة، وديالى، وواسط) المطالبة بغلق المنافذ للحد من انتشار هذا الوباء المستجد".



وأضاف، أن "بعض القرارات تضمنت بتوجيه قيادة عمليات المحافظات بتقديم الدعم الامني والحماية للمنافذ الحدودية، والتأكيد على قرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) والذي تضمن منع سفر العراقيين الى الدول التي سجلت فيها إصابات بهذا الفيروس والتي من شأنها التأكيد على سلامة المواطن العراقي".

