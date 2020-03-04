بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
آخر الأخبار
جنايات الرصافة: 3 أحكام بالحبس ستة أشهر ضد مدير بلدية بعقوبة النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار دينار بكركوك نائبة تكشف عن خطة لتقنين استيراد المواد من دول الخارج تحت شعار صنع في العراق وزارة البيشمركة: الدفاع الاتحادية غير مستعدة للعمل المشترك بالمناطق المتنازع عليها برلماني : سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين خبير قانوني : من حق رئيس الجمهورية دستوريا ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات قطار "التكليف" يسير الى الوراء .. عبد المهدي والعبادي والمالكي مرشحون لرئاسة الحكومة !!! مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 08:51 م

مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن عودة العراقيين المتواجدين في ايران

Doc-P-336353-637189355753155795

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن اصدراها حزمة من القرارات لدخول الوافدين العراقيين والتبادل التجاري مع إيران والكويت للوقاية من فيروس كورونا، بينها التزام عودة العراقيين المتواجدين في ايران قبل منتصف آذار الحالي.

وقالت الهيئة في بيان  إن "مجلس الوزراء شكل اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن وضع الية لادخال العراقيين العائدين من الخارج بعد اخضاعهم للتدابير الوقائية وكذلك إيضاح آلية التبادل التجاري".


وأوضح، أن "اجتماع اللجنة خلص الى مجمل من القرارات والتي تضمنت، السماح للعراقيين المقيمين في ايران بالعودة الى العراق لغاية 2020/3/15 كموعد نهائي لعودتهم وبعد هذا الموعد سوف يتم استقبالهم في منفذي مطاري بغداد والبصرة حيث سيسمح باستقبال الوافدين من العراقيين حصرا والقادمين من ايران".

وتابع، "كما تم الاتفاق على إيقاف حركة التبادل التجاري بين العراق والجارتين ايران والكويت من تاريخ ( 8 لغاية 2020/3/15) يأتي هذا الغلق من اجل إعطاء فرصة لوزراة الصحة اعادة تنظيمها وتهيئة متطلباتها اللوجستية الوقائية بالاضافة الى أنه كانت هنالك مطالبات شعبية جسدت بكتب رسمية من المحافظات ( ميسان، البصرة، وديالى، وواسط) المطالبة بغلق المنافذ للحد من انتشار هذا الوباء المستجد".

وأضاف، أن "بعض القرارات تضمنت بتوجيه قيادة عمليات المحافظات بتقديم الدعم الامني والحماية للمنافذ الحدودية، والتأكيد على قرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) والذي تضمن منع سفر العراقيين الى الدول التي سجلت فيها إصابات بهذا الفيروس والتي من شأنها التأكيد على سلامة المواطن العراقي".
 

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأربعاء، 04 آذار 2020 08:55 م
إقرأ ايضا
IMG_٢٠٢٠٠٣٠٤_٢٠٤٣٠٨

وزارة الصحة تعلن اول وفاة بكورونا في بغداد 04 آذار 2020 10:10 م

26820191543800_90337

النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة بــقيمة 27 مليار دينار بكركوك 04 آذار 2020 09:50 م

xx

نائبة تكشف عن خطة لتقنين استيراد المواد من دول الخارج تحت شعار صنع في العراق 04 آذار 2020 09:48 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٤_١٩٢٦٣٢

صحة ديالى: تعلن 3 خطوات عاجلة بعد تسجيل اول حالتي اصابة بكورونا 04 آذار 2020 08:39 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٤_١٨٠٨٣٢

الصحة العراقية : تعلن تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا 04 آذار 2020 07:15 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٤_١٧٥٢٢١

صحة النجف : اخلاء 21 من الطلبة الملامسين للطالب الإيراني المصاب بكورونا 04 آذار 2020 06:59 م

2020_03_04_04_35_36

عمان تبحث تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع العراق 04 آذار 2020 06:54 م

10290617741583160825

الصحة: لم يتم التأكد من كون الحالة المتوفاة بسبب كورونا 04 آذار 2020 06:41 م

التعليقات