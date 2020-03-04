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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 08:40 م

إيطاليا تعلن عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد

كورونا
أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.


وبحسب سكاي نيوز، قالت السلطات الإيطالية إن عدد وفيات كورونا تجاوز حاجز الـ100 شخص، حيث بلغ 107 أشخاص.


وكان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بلغ 2502 شخص.


وكان آخر إحصاء لعدد وفيات كورونا في إيطاليا بواقع 79 شخصًا.
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