هيئة المنافذ الحدودية تعلق التبادل التجاري مع إيران والكويت

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية يوم الأربعاء عن اتخاذ قرار بتعليق التبادل التجاري مع إيران والكويت للفترة بين 8 و15 آذار/مارس الجاري.



وقالت الهيئة في بيان ، إن القرار اتخذته لجنة وزارية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مهمتها وضع الآليات الخاصة بمكافحة كورونا في المعابر الحدودية.



وأضافت الهيئة أن قرار تعليق التبادل التجاري يأتي من أجل إعطاء فرصة لوزراة الصحة لإعادة تنظيمها وتهيئة متطلباتها اللوجستية الوقائية من فيروس كورونا.



وتابعت أن القرار يأتي أيضاً استجابة لمطالبات شعبية جسدت بكتب رسمية من المحافظات ( ميسان، البصرة، وديالى، وواسط) المطالبة بغلق المنافذ للحد من انتشار هذا الوباء المستجد.