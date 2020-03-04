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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 06:54 م

عمان تبحث تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع العراق

2020_03_04_04_35_36
أعرب المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان عن أمله في أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي الى 426.6  مليون دينار، وهو رقم لا يعكس العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين اقتصاديا وسياسيا.

وقال الجغبير خلال لقائه مع السفير العراقي في المملكة حيدر العذاري، بحضور امين سر غرفة صناعة عمان تميم القصراوي وعضوي مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن أحمد البس وعبدالحكيم ظاظا ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، ان غرفة صناعة عمان ترغب بزيادة الصادرات الأردنية للعراق، مبينا ان فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مؤكدا على المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي، خصوصا بعد الاتفاق على انشاء المنطقة الصناعية المشتركة.

وأضاف الجغبير انه تم خلال زيارة وفد اقتصادي أردني الى العراق مؤخرا، توقيع اتفاقية بين غرف الصناعة الأردنيّة ومجلس الأعمال العراقيّ لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقيّ أردنيّ، بهدف تعزيز التبادل التجاريّ بين البلدين، مشيرا الى أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تطوير التعاون في مجال التبادل التجاريّ وأنشاء الشراكات والاستثمار والخدمات، وأنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على المُشاركة في المعارض التجاريّة وزيادة تبادل زيارات الوفود الاقتصاديّة.

من جهته أكد سفير جمهورية العراق لدى الأردن حيدر العذاري، حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية في كافة الاصعدة، ودليل ذلك الزيارات المتعددة التي يقوم بها المسؤولين العراقيين الى المملكة، موضحا ان السفارة العراقية مستمرة في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تسهيل دخول الصناعيين ورجال الأعمال الأردنيين الى العراق بهدف عقد لقاءات مع نظرائهم العراقيين.

يذكر أن الصادرات الأردنية للعراق بلغت ذروتها في العام 2013 حيث وصلت الى 882 مليون دينار، إلا أنها شهدت تراجعا كبير لتصل الى 330.8 مليون دينار خلال 2016  و 367.8 خلال العام 2017، نتيجة إغلاق معبر الطريبيل وفرض الحكومة العراقية رسوما جمركيّة على الواردات الى العراق، الا ان الصادرات الأردنية عادت الى النمو في العامين 2018 و2019 لتصل الى 469.4 في 2018 و426.6 في 2019.
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