الصحة: لم يتم التأكد من كون الحالة المتوفاة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه لم يجر التأكد حتى الآن من كون الحالة المتوفاة في السليمانية مصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان، إن بعض وسائل الإعلام تداولت خبر وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد في العراق، موضحًا أنه جرى تشخيص 5 حالات في السليمانية وجرى الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسنّ يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجا.



وأضاف أنه بعد أخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية تدهورت حالته الصحية وتوفي ولم يجر التأكد حتى الآن من كونه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا.





وأكد البدر أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات الصحية في إقليم كردستان في التعامل مع المتوفي وملامسيه وحسب اللوائح الصحية العالمية، داعيا جميع وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم الاستعجال بنشر أخبار من غير المصادر الرسمية.



كانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، مشيرة إلى أن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما.