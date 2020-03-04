مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية





اعلنت مديرية شباب ورياضة ديالى، عن بدء العمل في مشروع المدينة الرياضية بكلفة اكثر من 100 مليار دينار بعد توقف دام 6 سنوات.



وقال مدير الشباب والرياضة هيثم عبد الستار في تصريح صحفي :" ان ارض مطار ابن فرناس في منطقة السبتية (10كم شمال غرب بعقوبة) جرى تسلميها بصورة رسمية من قبل محافظ ديالى مثنى التميمي الى الشركة الروسية المنفذة لمشروع بناء مدينة ديالى الرياضية بكلفة مالية تبلغ 105ملياردينار ".



واضاف عبد الستار :" ان المشروع كان من المؤمل المباشرة به في 2014 ، الا ان الاحداث الامنية آنذاك اسهمت في تأجيله الى اشعار اخر "، مبينا :" ان المشروع يتالف من محاور متعددة ابرزها بناء ملعب يستوعب 30 الف متفرج بالاضافة الى ملاعب اخرى مع فندق فئة 4 نجوم ".