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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 06:27 م

القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة

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القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة

طالبت اللجنة القانونية النيابية  وزارة المالية بالغاء كتابها الخاص بطلب ايقاف العلاوات والترفيعات عن موظفي الدولة، داعية الى ايجاد حلول واجراءات اخرى اكثر عقلانية لتأمين الموارد المالية اللازمة للموازنة.

وقالت عضو  اللجنة القانونية بهار محمود :"  ان  ماورد في كتاب وزارة المالية يعد انتهاكا صارخا لحرمة الوظيفة العامة وحقوقها التي نظمتها القوانين ، خاصة قانون الخدمة المدني رقم 22 لسنة 2008، فضلا عن انتهاك الدستور الذي يتضمن  مواد ونصوصا عديدة بهذا الشأن".

واكدت انه :" من غير المستبعد  ان يكون الاجراء  مقصودا لاثارة الشارع والتسبب في انهيار الاوضاع اكثر مماهي  عليه الان ، بالاعتداء على حقوق شريحة الموظفين".
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