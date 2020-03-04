نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب



رأى النائب المستقل باسم خشان :" ان بقاء حكومة تصريف الاعمال افضل بكثير من المجيء بحكومة جديدة ، خاصة ان هناك الكثير يسعى لسرقة المال والحصول على منافع ومصالح ضيقة".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان حكومة تصريف الاعمال ، خاصة في الظرف الراهن ، افضل بكثير للشعب من الحكومة التي ستتشكل لحين اجراء الانتخابات المبكرة ".





واضاف :" ان هناك جهات تسعى للحصول على مكاسب سياسية وتحقيق مصالح ضيقة، وبالتالي فان تشكيل الحكومة لفترة وجيزة لحين اجراء الانتخابات المبكرة سيؤدي الى هدر كبير بالاموال وفساد اكبر، لذا فأن القلق من حكومة تصريف الاعمال غير مبرر ".



واوضح :" ان الافضل للشعب العراقي بقاء الطبقة السياسية الحالية مقيدة بحكومة تصريف الاعمال ، من اجل ضمان عدم تسرب الاموال وسرقتها".

