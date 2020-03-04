بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
آخر الأخبار
قطار "التكليف" يسير الى الوراء .. عبد المهدي والعبادي والمالكي مرشحون لرئاسة الحكومة !!! مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب سعد المطلبي : تحالف الفتح "نجح" في تخريب بيته ! سائرون : مفهوم الكتلة الاكبر انتهى وفقا للدستور صحة السليمانية تعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا الوائلي يهدد بغلق المعابر الحدودية مع إيران القوات الأمريكية تتخذ إجراءات جديدة لقواعدها العسكرية بالعراق الكاظمي والسوداني والشكري والعبادي والعيداني.. أبرز الأسماء المطروحة في مشاورات قصر السلام ببغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 06:25 م

النقد الدولي : فيروس كورونا يشكل خطيرا على الاقتصاد العالمي

Doc-P-336347-637189309085815058


قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي.


وأضافت جيورجيفا، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن "النمو العالمي في 2020 سينخفض لمستويات أقل من العام الماضي بالقدر الذي يستمر فيه تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت أن "الدول الـ 189 الأعضاء في صندوق النقد ملتزمة بتحرك منسق لمحاربة كورونا".

تابعت قائلة "تفشي فيروس كورونا يتطلب آلية منسقة للرد".

وأشارت إلى أن "النظام المالي العالمي أكثر متانة إلى حد كبير مما كان قبل الأزمة المالية 2008-2009".

وأكدت على "ضرورة أن تكون هناك سيولة مالية كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا".



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-336256-637188981861685275-1024x576

الجنائية الدولية: مستعدون لمحاكمة البشير في الخرطوم 04 آذار 2020 12:53 م

Doc-P-336256-637188981861685275-1024x576

كورونا ينهي حياة ثالث طبيب في الصين 04 آذار 2020 12:12 م

Doc-P-336256-637188981861685275-1024x576

إيران تعتقل ناشطا صور تكدس جثث كورونا في مغاسل قم 04 آذار 2020 12:06 م

الصناعة-الايراني

إصابة وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس كورونا 04 آذار 2020 12:02 م

157788785196110400

الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية 04 آذار 2020 12:50 ص

2509133_w12017_12_7_18_28

تعرف على مجموعات دوري الأمم الأوروبية 04 آذار 2020 12:20 ص

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٣_٢٢٥٤٣٦

العراق وكوريا يتفقان على التعاون في مواجهة فيروس كورونا 03 آذار 2020 11:59 م

السفن

اندلع شجار بين ركاب سفينة سياحية في المسكيك بسبب كورونا 03 آذار 2020 10:58 م

التعليقات