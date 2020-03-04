سائرون : مفهوم الكتلة الاكبر انتهى وفقا للدستور





اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان مفهوم الكتلة الأكبر انتهى وفقا للدستور، لافتا الى :" ان الدستور بحاجة الى الكثير من التعديلات لتوضيح بعض المفاهيم ،خاصة مايتعلق بالاقالة والاستقالة ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية تعتبر نفسها اكبر من الدستور مستغلة بعض الثغرات فيه، خاصة انه لايوجد مايوضح مفهوم الاستقالة على الرغم من وجود فقرة تتعلق بالاقالة ضمن الدستور ".



واضاف :" ان المادة 76 / اولا من الدستور ، تعنى بالكتلة الاكثر عددا التي تكون تحت قبة مجلس النواب تعمل على تقديم مرشح الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة، وبالتالي فأن مفهموم الكتلة الأكبر قد انتهى دستوريا، ويتم العمل الان بالفقرة رابعا من المادة 76 حيث يقوم بموجبها رئيس الجمهورية باختيار من يراه مناسبا لتشكيل الكابينة الوزارية وفي الاطر الدستورية”.



وبين :" ان الدستور بحاجة الى تعديل ، خاصة مايتعلق بالاستقالة والاقالة والوفاة وايجاد مخارج قانونية في حال فشل رئيس الوزراء بعد تكليفه بالحصول على ثقة البرلمان".