وفد الصحة العالمية : الإجراءات الحكومية بالنجف لمواجهة فيروس كورونا جيدة ​

اشاد وفد منظمة الصحة العالمية الذي زار اليوم الاربعاء، محافظة النجف، بالإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، واصفا اياها بـ"الجيدة".



وقال مراسل النجف، إن وفد منظمة الصحة العالمية وصل، اليوم، الى المحافظة والتقى بالمرجع الديني محمد سعيد الحكيم، كما زار منزل المرجع الديني بشير النجفي، مشيرا الى أن الاخير اعتذر عن اللقاء واكتفى بلقاء نجل المرجع.





وقال ممثل المنظمة أدهم إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده، عقب هذه اللقاءات ، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن جيدة، مشيرا الى أن الخلية الحكومية المشكلة بهذا الشأن تعمل بكل طاقتها.



وأوضح أن العراق مقارنة ببعض الدول حالته جيدة، مشيدا باجراءات الحكومة العراقية باغلاق حدود البلاد.



واشار ممثل الصحة العالمية الى أن المنظمة تشارك مراجع الدين قلقهم من تزايد الحالات، مطالبا المواطنين الالتزام بالتوجيهات الحكومية بما يخص النظافة والوقاية.



من جانبه قال نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، خلال المؤتمر "لقد استجبنا لمطالب الحكومة واغلقنا جميع مدارسنا الدينية"، مؤكدا على ضرورة التماسك والعمل معا لمواجهة هذا المرض.



بدوره قال مدير صحة النجف رضوان الكندي خلال الموتمر، إن صحة النجف تتوقع ظهور حالات اضافية للعراقيين القادمين قبل حظر السفر من إيران، مؤكدا ان دائرته مستعدة لاتخاذ الاجراءات الوقائية تجاه اي حالات قد تظهر خلال الايام المقبلة.





وأصدرت خلية الأزمة بمحافظة النجف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سبعة قرارات مهمة عقب تسجيل حالات اصابات جديدة بالفيروس، منها تمديد تاجيل الدوام الرسمي للجامعات والمدارس والملاكات التربوية لاشعار اخر، واوصت بضرورة اغلاق المزارات الدينية.



واعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بـ" فيروس كورونا" المستجد، مبينة ان الاصابات توزعت بواقع واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء.



