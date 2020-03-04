بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
آخر الأخبار
قطار "التكليف" يسير الى الوراء .. عبد المهدي والعبادي والمالكي مرشحون لرئاسة الحكومة !!! مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب سعد المطلبي : تحالف الفتح "نجح" في تخريب بيته ! سائرون : مفهوم الكتلة الاكبر انتهى وفقا للدستور صحة السليمانية تعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا الوائلي يهدد بغلق المعابر الحدودية مع إيران القوات الأمريكية تتخذ إجراءات جديدة لقواعدها العسكرية بالعراق الكاظمي والسوداني والشكري والعبادي والعيداني.. أبرز الأسماء المطروحة في مشاورات قصر السلام ببغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 06:08 م

وفد الصحة العالمية : الإجراءات الحكومية بالنجف لمواجهة فيروس كورونا جيدة ​

Doc-P-336329-637189204853036393

 

اشاد وفد منظمة الصحة العالمية الذي زار اليوم الاربعاء، محافظة النجف، بالإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، واصفا اياها بـ"الجيدة".

وقال مراسل  النجف، إن وفد منظمة الصحة العالمية وصل، اليوم، الى المحافظة والتقى بالمرجع الديني محمد سعيد الحكيم، كما زار منزل المرجع الديني بشير النجفي، مشيرا الى أن الاخير اعتذر عن اللقاء واكتفى بلقاء نجل المرجع.


وقال ممثل المنظمة أدهم إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده، عقب هذه اللقاءات  ، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن جيدة، مشيرا الى أن الخلية الحكومية المشكلة بهذا الشأن تعمل بكل طاقتها.

وأوضح أن العراق مقارنة ببعض الدول حالته جيدة، مشيدا باجراءات الحكومة العراقية باغلاق حدود البلاد.

واشار ممثل الصحة العالمية الى أن المنظمة تشارك مراجع الدين قلقهم من تزايد الحالات، مطالبا المواطنين الالتزام بالتوجيهات الحكومية بما يخص النظافة والوقاية.

من جانبه قال نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، خلال المؤتمر "لقد استجبنا لمطالب الحكومة واغلقنا جميع مدارسنا الدينية"، مؤكدا على ضرورة التماسك والعمل معا لمواجهة هذا المرض.

بدوره قال مدير صحة النجف رضوان الكندي خلال الموتمر، إن صحة النجف تتوقع ظهور حالات اضافية للعراقيين القادمين قبل حظر السفر من إيران، مؤكدا ان دائرته مستعدة لاتخاذ الاجراءات الوقائية تجاه اي حالات قد تظهر خلال الايام المقبلة.


وأصدرت خلية الأزمة بمحافظة النجف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سبعة قرارات مهمة عقب تسجيل حالات اصابات جديدة بالفيروس، منها تمديد تاجيل الدوام الرسمي للجامعات والمدارس والملاكات التربوية لاشعار اخر، واوصت بضرورة اغلاق المزارات الدينية.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بـ" فيروس كورونا" المستجد، مبينة ان الاصابات توزعت بواقع واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأربعاء، 04 آذار 2020 06:13 م
إقرأ ايضا
IMG_٢٠٢٠٠٣٠٤_١٧٥٢٢١

صحة النجف : اخلاء 21 من الطلبة الملامسين للطالب الإيراني المصاب بكورونا 04 آذار 2020 06:59 م

2020_03_04_04_35_36

عمان تبحث تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع العراق 04 آذار 2020 06:54 م

10290617741583160825

الصحة: لم يتم التأكد من كون الحالة المتوفاة بسبب كورونا 04 آذار 2020 06:41 م

iraq_stadiom_dialastadium

مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية 04 آذار 2020 06:33 م

كورونا

صحة السليمانية تعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا 04 آذار 2020 04:52 م

Doc-P-336256-637188981861685275-1024x576

خبير اقتصادي: العراق سيعاني أزمة مالية في موازنة 2021 04 آذار 2020 12:38 م

دائرة-صحة-ديالى

الحجر الصحي على حالتي اشتباه بكورونا في ديالى 04 آذار 2020 12:27 م

Doc-P-336256-637188981861685275-1024x576

​صحة السليمانية تغلق مسجد الإمام المصاب بفيروس “كورونا” 04 آذار 2020 12:09 م

التعليقات