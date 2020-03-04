صحة السليمانية تعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا

كشفت صحة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة إمام وخطيب مسجد محوي إثر إصابته بفيروس كورونا .



وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الفحوصات الأخيرة للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، أظهرت تسجيل الإصابة المؤكدة .



وبحسب بيان الصحة، التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة السليمانية.

