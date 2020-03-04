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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 آذار 2020 04:52 م

صحة السليمانية تعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا

كورونا
كشفت صحة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة إمام وخطيب مسجد محوي إثر إصابته بفيروس كورونا .

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الفحوصات الأخيرة للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، أظهرت تسجيل الإصابة المؤكدة .

وبحسب بيان الصحة، التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة السليمانية.
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