صحة السليمانية تعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا

كشفت صحة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة إمام وخطيب مسجد محوي إثر إصابته بفيروس كورونا .
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الفحوصات الأخيرة للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، أظهرت تسجيل الإصابة المؤكدة .
وبحسب بيان الصحة، التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة السليمانية.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الفحوصات الأخيرة للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، أظهرت تسجيل الإصابة المؤكدة .
وبحسب بيان الصحة، التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة السليمانية.