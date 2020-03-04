بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
آخر الأخبار
قطار "التكليف" يسير الى الوراء .. عبد المهدي والعبادي والمالكي مرشحون لرئاسة الحكومة !!! مطار في ديالى يتحول الى مدينة رياضية القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب سعد المطلبي : تحالف الفتح "نجح" في تخريب بيته ! سائرون : مفهوم الكتلة الاكبر انتهى وفقا للدستور صحة السليمانية تعلن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا الوائلي يهدد بغلق المعابر الحدودية مع إيران القوات الأمريكية تتخذ إجراءات جديدة لقواعدها العسكرية بالعراق الكاظمي والسوداني والشكري والعبادي والعيداني.. أبرز الأسماء المطروحة في مشاورات قصر السلام ببغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 آذار 2020 04:43 م

الوائلي يهدد بغلق المعابر الحدودية مع إيران

منفذ حدودي

هدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، بغلق المعابر مع إيران، في حال عدم اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة لمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك "جاء خلال استضافة مجلس الوزراء العراقي خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة الفيروس القاتل، والتي تعد هيئة المنافذ الحدودية أحد أعضائها" مؤكدة أن رئيسها أبلغ مجلس الوزراء بـ"ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري بين العراق وإيران، إذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع".

وهدد الوائلي، قائلا: "سيتم إيقاف عمل أي معبر حدودي، في حال عدم وجود إجراءات كاملة ودقيقة في مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا أن "مجلس الوزراء شكل لجنة، برئاسة الأمين العام للمجلس، حميد الغزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المعابر الحدودية مع إيران، للوقاية من انتشار الفيروس".

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عن تقديمه مقترحا لإعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من إيران، مشدداً على "ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري اذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع".

وقررت بغداد، في 20 فبراير/ شباط الماضي، حظر دخول الإيرانيين إلى العراق عبر المعابر الحدودية، لكنها أبقت المعابر مفتوحة أمام عودة العراقيين والتبادل التجاري.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
A24I7096-1-800x445

القانونية النيابية : ايقاف العلاوات والترفيعات انتهاك لحرمة الوظيفة العامة 04 آذار 2020 06:27 م

عبدالمهدي

نائب مستقل : تصريف الاعمال افضل من حكومة مؤقتة .. لهذا السبب 04 آذار 2020 06:25 م

resizer

سعد المطلبي : تحالف الفتح "نجح" في تخريب بيته ! 04 آذار 2020 06:21 م

1535994178719088900

سائرون : مفهوم الكتلة الاكبر انتهى وفقا للدستور 04 آذار 2020 06:14 م

القوات الأمريكية

القوات الأمريكية تتخذ إجراءات جديدة لقواعدها العسكرية بالعراق 04 آذار 2020 04:31 م

Doc-P-336256-637188981861685275-1024x576

الجامعة العربية وتونس تبحثان سبل تسوية الأزمة الليبية 04 آذار 2020 03:03 م

Doc-P-336256-637188981861685275-1024x576

“صلوا في بيوتكم”.. كردستان تضيف عبارة جديدة على الآذان لمواجهة كورونا 04 آذار 2020 02:54 م

عبد المهدي

المجرب لا يجرب..نائب يكشف عن الكتل المؤيدة لإعادة تكليف عبد المهدي !! 04 آذار 2020 02:46 م

التعليقات