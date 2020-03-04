“صلوا في بيوتكم”.. كردستان تضيف عبارة جديدة على الآذان لمواجهة كورونا

أعلن اتحاد علماء الدين الإسلامي، واللجنة العليا للأفتاء في اقليم كردستان ، الاربعاء، عن اضافة عبارة “صلوا في بيوتكم” في رفع الاذان بالجوامع والمساجد مع ايقاف اقامة فريضة صلاة الجماعة الى اشعار اخر، ومراسم صلاة الجمعة مؤقتا.

وقال عضو اتحاد علماء الدين الاسلامي واللجنة العليا للافتاء في السليمانية احمد الشافعي خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ السليمانية هفال ابو بكر ، انه “ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لدرء مخاطر انتشار هذا الفيروس الخطير وعلى اثره قررنا الاتي: ايقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والجوامع في محافظة السليمانية الى اشعار اخر”.

واوضح الشافعي، ان “رفع الاذان في المساجد سيستمر ولكن ينبغي للمؤذن وبعد رفعه للآذان مباشرة ان يقول عبارة (صلوا في بيوتكم) مع عدم حضور اية شخص اخر داخل المساجد والجوامع”.

وأشار الشافعي إلى أنه “تقرر ايضا ايقاف مراسم صلاة الجمعة المقبلة وبشكل مؤقتن وهذا القرار خاص بالسليمانية واقضيتها ونواحيها”.

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