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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 02:46 م

المجرب لا يجرب..نائب يكشف عن الكتل المؤيدة لإعادة تكليف عبد المهدي !!

عبد المهدي

كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, الأربعاء، عن تأييد غالبية قوى التحالف وكتل اخرى لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء، عادا ذلك “حلا وسطيا”.
وقال عليوي في تصريح  له ، إن “القوى السياسية الشيعية دفعت بأسماء لشخصيات سياسية جديدة غير مطروقة سابقا كمرشحين جدد لمنصب رئيس الوزراء”, رافضا الكشف عن تلك الأسماء خشية ان “تحرق من قبل بعض القوى السياسية”.
وأضاف ان “خلاف القوى الشيعية انتهى حال تقديم محمد توفيق علاوي اعتذاره عن التكليف”, مشيرا الى ان “اغلب قوى الفتح وقوى شيعية خارج الفتح ترغب بإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كحل وسط”.
وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن تحالفه مازال متماسكا ولا صحة لتشضيه، مبينا ان تسمية رئيس الوزراء المقبل بحاجة الى توافق سياسي شامل على تمريره.

ع د

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