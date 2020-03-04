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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 02:42 م

من 5 نقاط.. العبادي يطرح مبادرة لتجاوز أزمة فراغ السلطة

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طرح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، مبادرة لحل الازمة الراهنة في البلاد، داعيا الى تشكيل حكومة مستقلة “مصغرة” لايتجاوز عمرها سنة واحدة باشراك الناشطين، فضلا عن تشكيل لجان مشتركة من “المتظاهرين ويونامي والحكومة”.

وقال العبادي، في بيان  له، “نطالب جميع الاطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيدا عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات”.

وطرح العبادي “مبادرة لتجاوز ازمة الثقة وفراغ السلطة”، موضحا أن المبادرة تتضمن “أن يكلّف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما”.

واقترح العبادي ايضا ضمن مبادرته، “تشكيل حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية على ان لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية”، مشيرا الى أن “مهام الحكومة الاساس هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه 2020/12/31، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني”.

واكد العبادي على “الزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني”، لافتا الى “اشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية ، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية”.

ودعا العبادي الى “تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للاشراف على مهام اجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن، واعادة بسط الامن بالمحافظات العراقية”.

ع د
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