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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 04 آذار 2020 01:14 م

الصحة العالمية: فيروس كورونا بات مترسّخا في إيران والوضع ليس سهلا

كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد بات مترسّخا في إيران، محذّرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود احتواء تفشي الفيروس.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إن الوضع ليس سهلا.

وأشار إلى أن تفشي الفيروس الذي بلغت حصيلة وفياته في إيران 77 حالة وإصاباته 2300 شخص يطال عددا من المدن.

وقال على غرار بلدان أخرى بات الفيروس مترسّخا في إيران.

وشدد راين على أن القضاء على الفيروس في بلدان تفشى فيها صعب إنما ليس مستحيلا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، إن الأطباء والممرضين قلقون من عدم توفر الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة التهوئة والمساعدة على التنفس والأوكسجين.

والثلاثاء أعلنت المنظمة أن إمدادات التجهيزات الوقائية تستنفد سريعا، ما يهدد جهود احتواء تفشي الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 3100 شخص، غالبيتهم في الصين. إلا أن المشكلة في إيران على درجة من الخطورة.

وقال راين، إن تلك الاحتياجات أكبر لدى النظام الصحي الإيراني منها لدى غالبية الأنظمة الصحية في دول أخرى.

والاثنين وصلت إلى إيران طائرة أرسلتها المنظمة على متنها فريق طبي ومساعدات لمؤازرة جهود إيران للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وقررت إيران إغلاق المدارس والجامعات وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية الكبرى وقلّصت ساعات العمل لمحاولة احتواء تفشي الفيروس.

والثلاثاء أعلنت إيران تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و835 إصابة جديدة بالفيروس.

وتعد حصيلة الإصابات الجديدة ليوم الثلاثاء أعلى معدل يومي تكشفه السلطات منذ الإعلان رسميا عن أول حالة في 19 فبراير.

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