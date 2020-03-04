خبير اقتصادي: العراق سيعاني أزمة مالية في موازنة 2021

بين الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الأربعاء، ان العراق سيعاني ماليا بشكل كبير في موازنة 2021 وخاصة اذا لم يتم التصويت على موازنة العام الجاري، لافتا الى ان عدد السكان في تزايد وأضافة الى زيادة البطالة.

وقال الهماش في تصريح له، ان “الموازنة ستكون مشكلة كبيرة لاي حكومة مقبلة خاصة ان الحكومات السابقة بالغت كثيرا بالانفاق والتعيينات والتخصيصات والامتيازات، رغم ان هذا الانفاق يسمى بالضائع الذي لاياتي بمردود مادي”.

وأضاف ان “موازنة العراق وصلت الى مرحلة لايمكن فيها زيادة الانفاق وهو مادفع وزارة المالية الى إيقاف العلاوات والترفيعات، خاصة مع تخفيض الإنتاج النفطي وفق مادعت اليه أوبك، حيث سيخفض اكثر من 50 الف برميل يوميا، كما ان العراق لم يصل بانتاجه الى 3.8 مليون برميل يوميا”.

وبين ان “موازنة 2021 ستكون اصعب من سابقتها بسبب النمو السكاني الذي يبلغ 3% سنويا أي بمعدل 800 الف نسمة سنويا وبمعدل 400 الف يد عاملة تدخل السوق العراقية من الخريجين وخاصة الذين يبلغون السن القانوني للعمل”.

ولفت الى أهمية “العمل السريع للحكومة لاتخاذ قرارات من شانها المحافظة على نفقات 2020 و2021 خاصة ان الجهات القارضة لم يعد بإمكانها اقراض العراق بعد ان وصلت قروضة الى مستوى (B+) واي قرض ستكون عليه فوائد كبيرة ولم تعد ميسرة كما كانت في الأعوام الست الماضية”.

وشدد على ضرورة “زرع الثقة بين الحكومة والمجتمع الدولي والمواطن أيضا والحد من الفساد والهدر بالمال العام”.