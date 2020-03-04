جبهة النجيفي: لن ندعم أي مرشح سياسي لرئاسة الوزراء

أكدت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، الأربعاء، أنها لن تدعم أي مرشح سياسي لرئاسة الوزراء خلفا للمعتذر محمد توفيق علاوي، فيما أكدت أنها مع اجراء الانتخابات المبكرة وفق شروط.

وقال القيادي بالجبهة حازم الجنابي في تصريح له، إن “أي شخصية مسيسة ومرشحة من قبل أحزاب لرئاسة الوزراء سوف لن ندعمها ابدا”، مبينا أن “عبد المهدي انتهى دوره رسميا وبالتالي البحث عن بديل له أصبح ضرورة ملحة”.

وأضاف الجنابي، أن “الإعتماد على الدستور هو الفيصل في إنهاء الأزمة الحالية ويجب عدم القفز على فقراته خصوصا في قضية تكليف شخصية جديدة تدير الامور لفترة محدودة”.

وبشأن الانتخابات المبكرة، أوضح الجنابي أن “جبهة الإنقاذ مع هذه الخطوة شريطة أن تكون بقانون عادل واشراف اممي ومفوضية مستقلة”.

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