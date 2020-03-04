الحجر الصحي على حالتي اشتباه بكورونا في ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الاربعاء، عن فرض الحجر الصحي بحق حالتين مشتبه بها بالاصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح له ،ان” دائرة صحة ديالى قامت بفرض الحجر الصحي على اثنين من المدنيين اعمارهما متوسطة من اهالي احدى قرى ناحية بني سعد( 16كم جنوب غرب بعقوبة) بعد وصولهما الى مستشفى بعقوبة التعليمي”.

واضاف العزاوي،ان” الحجر الطبي اجراء وقائي للاشتباه بالحالتين”، مؤكدا أنه “تم اخذ فحوصات وعينات وارسالهما الى بغداد لغرض التاكد مؤكدا بان سيتم اعلان رسميا عن نتائج الفحوصات خلال ساعة او اكثر من الان”.

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