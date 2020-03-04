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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 12:12 م

كورونا ينهي حياة ثالث طبيب في الصين

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أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، بوفاة جديدة لطبيب جراء فيروس كورونا في مدينة ووهان وسط الصين، بؤرة انتشار المرض القاتل.

وذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية على موقعها الإلكتروني بأن طبيب العيون، مي تشونغ مينغ، فارق الحياة في مستشفى ووهان المركزي متأثرا بإصابته بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن إدارة المستشفى قولها إن مي (57 عاما)، أصيب أثناء علاجه مرضى الفيروس في المستشفى.

وأصيب الطبيب في منتصف كانون الثاني الماضي لكن انتكاسة طرأت على حالته في 11 شباط الماضي، وتوفي، الثلاثاء، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنيج بوست”.

وكان مي نائب رئيس قسم العيون في المستشفى وزميل الطبيب لي وين ليانغ، الذي توفي في شباط الماضي بسبب فيروس كورونا، الذي يعرف أيضا بـ”كوفيد 19″.

وكان لي أول طبيب حذر السلطات من احتمال تفشي الفيروس في ووهان في كانون الاول، لكن السلطات الأمنية أجبرته على الصمت، وأثارت وفاته موجة حزن وغضب في الصين، مما دفع الحكومة لفتح تحقيق.

وعمل الطبيبان جنبا إلى جنب على مواجهة الفيروس، رغم أنهما متخصصان في طب العيون.

وقضى الفيروس أيضا على الطبيب جيانغ شيويه تشينغ (55 عاما) قبل يومين، رئيس قسم الغدة الدرقية وجراحة الثدي في المستشفى.

وطبقا للأرقام الرسمية في الصين، فقد توفي 13 من الفرق الطبية بسبب فيروس “كورونا” وأصيب أكثر من 3 آلاف، منذ تفشي الوباء أواخر العام الماضي.

وغصت مستشفيات ووهان بعشرات الآلاف من المرضى، مما اضطر الطواقم الطبية إلى معالجتهم في ظل نقص المعدات الطبية مما عرضهم لخطر العدوى.

ع د

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