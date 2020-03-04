وعد من وزير الشباب للديوانية .. مدينة " السنبلة " ترى النور قريبا



اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، عن " مفاجأة سارة" بشأن مشروع "السنبلة " الرياضي في محافظة الديوانية.



وذكر بيان عن مكتب رياض :" ان وزير الشباب والرياضة احمد رياض، استقبل محافظ الديوانية زهير الشعلان وبحث معه سبل تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين في مجالي الشباب والرياضة ".



وأكد رياض :" ان الوزارة تعمل بجهد حثيث سعياً لاعادة العمل في جميع المشاريع المتلكئة، وبحث اسباب توقف كل مشروع بشكل منفرد من اجل تذليل العقبات وتجاوزها عبر حلول آنية ومستقبلية ".



واوضح :" ان مشروع مدينة السنبلة الرياضية الذي يتمتع بخواص وصفات مميزة عن بقية المشاريع، ستتم اعادة العمل فيه قريباً جداً، عقب الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الشركة المنفذة".