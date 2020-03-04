بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 11:25 ص

وعد من وزير الشباب للديوانية .. مدينة " السنبلة " ترى النور قريبا

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وعد من وزير الشباب للديوانية .. مدينة " السنبلة " ترى النور قريبا

اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، عن " مفاجأة سارة"  بشأن مشروع  "السنبلة " الرياضي في محافظة الديوانية.

وذكر بيان عن مكتب رياض :" ان وزير الشباب والرياضة احمد رياض، استقبل  محافظ الديوانية زهير الشعلان وبحث معه سبل تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين في  مجالي الشباب والرياضة ".

وأكد رياض :" ان الوزارة تعمل بجهد حثيث سعياً لاعادة العمل في جميع المشاريع المتلكئة، وبحث اسباب توقف كل مشروع بشكل منفرد من اجل تذليل العقبات وتجاوزها عبر حلول آنية ومستقبلية ".

واوضح :" ان مشروع مدينة السنبلة الرياضية الذي يتمتع بخواص وصفات مميزة عن بقية المشاريع، ستتم اعادة العمل فيه قريباً جداً، عقب الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الشركة المنفذة".
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