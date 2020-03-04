نادي الصناعات يضع ثقته برئيس نادي الكرخ في اتحاد الكرة المقبل



اعلن رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف، ان النادي يضع ثقته برئيس نادي الكرخ شرار حيدر ليمثله في اتحاد الكرة المقبل.



وقال خلف في تصريح صحفي :" يتوجب على جميع المعنيين بمنظومة كرة القدم التعاون في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكرة العراقية ".



واضاف خلف:" يجب ان يكون لنا تمثيل وثقل بالهيئة المؤقتة كأندية وهيئة عامة ، و انسحاب شرار حيدر غير مقبول وعليه تحمل المسؤولية".



وتابع :" لدينا الثقة بعضو الهيئة العامة شرار حيدر لتمثيلنا ، وعليه التراجع عن قراره ، فالكرة العراقية بحاجة لجهوده كلاعب دولي سابق وما يمتلكه من خبرة ادارية تسهم في التأسيس لمرحلة افضل ".