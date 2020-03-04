الاتحاد الوطني : على اية حكومة مقبلة ان تحترم الكيان الدستوري لاقليم كردستان

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ان مشكلات الاقليم مع الحكومة الاتحادية ما زالت مستمرة ، وان على اية حكومة جديدة ان تعمل على معالجة المسائل العالقة واحترام الكيان الدستوري للاقليم ، في المناطق المتنازع عليها ومستحقات الفلاحين والبيشمركة.



وقال القيادي في الاتحاد الوطني سعدي احمد بيره في تصريح صحفي :" ان تسمية بديل لعلاوي وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية يحتاج الى اجماع شيعي قبل ان تتم الموافقة عليه من الاطراف الاخرى "،متسائلاً :" هل بامكان الحكومة المقبلة اعادة الهيبة الى العراق، في ظل وجود جماعات مسلحة منفلتة لا تخضع لاوامر القائد العام للقوات المسلحة".



واضاف :" على رئيس الجمهورية برهم صالح ، بدلا من اجراء لقاءات فردية مع قادة بعض الاحزاب السياسية، ان يدعو الى عقد لقاء قمة بين الرئاسات الثلاث وقادة الاحزاب والقوى السياسية وطرح الموضوعات الطارئة والاتفاق على صيغة ملائمة للعمل المشترك والتعاون للتوصل الى توافق على تسمية شخص معين لاخراج البلاد من الازمات الراهنة".



واعلن بيرة دعم الاتحاد للابقاء او اعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اختصارا للمسافة، وتلافياً للجدل الدائر حول اختيار شخصية تكون مقبولة من قبل الاطراف السياسية والشارع العراقي، وان يعلن عبد المهدي عن تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة في وقت قريب، والعمل للمصادقة على ميزانية العام الحالي 2020.