خبير قانوني : ليس من صلاحية عبد المهدي التخلي عن مهامه .. لهذه الاسباب



اكد خبير قانوني عدم امكانية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التخلي عن مهامه او تخويل احد نوابه ادارة الحكومة.



وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح صحفي :" ان غياب عبد المهدي والتخلي عن المنصب يخالف الدستور العراقي ، اذ لايمكن ان تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة ( لا يخالف القانون الادنى الاعلى ) " ، مبينا :" ان هذا الغياب يخالف النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعام ٢٠١٩ الذي اوجب استمرار مجلس الوزراء في العمل كتصريف اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة ، ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل التخلي عن مهامه ".



واضاف:" ان عبد المهدي لا يمكنه تكليف من يترأس المجلس لأن هذا ليس من صلاحيته وفق مفهوم تصريف الاعمال ، والحالة هذه جائزة فقط في حالات محدودة كالمرض والسفر.. كما انه مستقيل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال ".