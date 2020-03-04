بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 11:16 ص

العبادي يضع شرطا "وحيدا" للقبول بالترشح لرئاسة الوزراء !

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العبادي يضع شرطا "وحيدا" للقبول بالترشح لرئاسة الوزراء !

اعلنت المتحدثة باسم ائتلاف "النصر"  آيات المظفر، عن وضع زعيم الائتلاف حيدر العبادي شرطا وحيدا للقبول برئاسة الوزراء مجددا.

وقالت المظفر في تصريح مقتضب :" ان رئيس الائتلاف حيدر العبادي يرفض التكليف لرئاسة الوزراء في حال ترشيحه من قبل الكتل السياسية ".

واضافت:" انه سيوافق على ذلك اذا كان ترشيحه من الشعب والجماهير المحتجة ".

وكانت تسريبات عن  اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام يوم امس الاول الاثنين، اشارت الى طرح اربعة اسماء مرشحة لرئاسة الوزراء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
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