ماهي معالجات المالية النيابية لايقاف التراجع المالي ؟





اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن وضع معالجات سريعة لايقاف تداعيات التراجع المالي للعراق بعد انخفاض اسعار النفط.



وذكر رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي :" ان اللجنة المالية وضعت معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض اسعار النفط العالمية ".



واوضح :" ان الخطوات تتضمن اقرار خطط لزيادة الايرادات غير النفطية بما يتعلق بالجباية والكمارك وتحسين الوعاء الضريبي، واعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية ".



واضاف رئيس اللجنة المالية: " اتفقنا مع وزارة المالية على ضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والاستمرار بتوفير الادوية والبطاقة التموينية "، مبينا :" ان الاتفاق تضمن ايضاً توفير مبالغ المشاريع المستمرة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين ".



واشار الجبوري الى :" اعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية والوقوف على مديونية العراق ومعالجة اسباب انخفاض الايرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية ".

