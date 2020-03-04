بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 11:15 ص

ماهي معالجات المالية النيابية لايقاف التراجع المالي ؟

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ماهي معالجات المالية النيابية لايقاف التراجع المالي ؟


اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن وضع معالجات سريعة لايقاف تداعيات التراجع المالي للعراق بعد انخفاض اسعار النفط.

وذكر رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي :"  ان اللجنة المالية وضعت معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض اسعار النفط العالمية ".

واوضح :" ان الخطوات تتضمن اقرار خطط لزيادة الايرادات غير النفطية بما يتعلق بالجباية والكمارك وتحسين الوعاء الضريبي، واعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية ".

واضاف رئيس اللجنة المالية: " اتفقنا مع وزارة المالية على ضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والاستمرار بتوفير الادوية والبطاقة التموينية "، مبينا :" ان  الاتفاق تضمن ايضاً توفير مبالغ المشاريع المستمرة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين ".

واشار الجبوري الى :" اعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية والوقوف على مديونية العراق ومعالجة اسباب انخفاض الايرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية ".
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