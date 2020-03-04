الفتح : ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء " مضيعة للوقت " !



ابدى تحالف الفتح تحفظه على اعادة طرح اسم مصطفى الكاظمي لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، ووصفه بانه " مضيعة للوقت ".



وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم بالذهاب نحو مرشحين جدد لم يتم تداول اسمائهم مسبقا "، لافتا الى :" ان الكتل السياسية لديها تحفظ على ترشيح الكاظمي منذ تداول اسمه خلال تكليف محمد توفيق علاوي مع عدد اخر من الشخصيات المرشحة ".



واضاف البلداوي :" ان طرح اسم الكاظمي مجددا لتولي منصب رئاسة الوزراء ، مضيعة للوقت، لوجود تحفظ سياسي عليه ".