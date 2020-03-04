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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 11:13 ص

الفتح : ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء " مضيعة للوقت " !

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الفتح : ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء " مضيعة للوقت " !

ابدى  تحالف الفتح تحفظه على اعادة طرح اسم مصطفى الكاظمي لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، ووصفه بانه " مضيعة للوقت ".

وقال النائب عن التحالف محمد  البلداوي  في تصريح  صحفي :" ان  رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم بالذهاب نحو مرشحين جدد لم يتم  تداول  اسمائهم مسبقا "، لافتا الى  :" ان الكتل السياسية لديها تحفظ على ترشيح الكاظمي منذ تداول اسمه خلال تكليف محمد توفيق علاوي مع عدد اخر من الشخصيات المرشحة ".

واضاف البلداوي :" ان طرح اسم الكاظمي مجددا لتولي منصب رئاسة الوزراء ، مضيعة للوقت، لوجود تحفظ سياسي عليه ".
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