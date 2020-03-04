بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 04 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 11:12 ص

الخدمات النيابية : 400 ملف فساد ستفتح في الفصل التشريعي المقبل

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الخدمات النيابية : 400 ملف فساد ستفتح في الفصل التشريعي المقبل

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عباس يابر العطافي،  ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد فتح نحو ٤٠٠ ملف فساد تمس وزراء ومحافظين .

وقال العطافي في تصريح صحفي :" ان نحو ٤٠٠ ملف فساد سيتم طرحها  في مجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي الجديد"، مبينا :" ان تلك الملفات تعد الاخطر من حيث سرقة وهدر المال العام منذ   ٢٠٠٣ ولغاية الان  ".

واضاف :"  ان  الملفات بعضها يمس مسؤولين كبارا في الدولة العراقية ، بمن  فيهم وزراء ومحافظون ومدراء "، لافتا الى :" ان اللجنة  ستشرع بفرز الملفات  وعرضها على الاعضاء مع بدء الفصل التشريعي الجديد ".
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