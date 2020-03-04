الخدمات النيابية : 400 ملف فساد ستفتح في الفصل التشريعي المقبل



اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عباس يابر العطافي، ان الفصل التشريعي الجديد سيشهد فتح نحو ٤٠٠ ملف فساد تمس وزراء ومحافظين .



وقال العطافي في تصريح صحفي :" ان نحو ٤٠٠ ملف فساد سيتم طرحها في مجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي الجديد"، مبينا :" ان تلك الملفات تعد الاخطر من حيث سرقة وهدر المال العام منذ ٢٠٠٣ ولغاية الان ".



واضاف :" ان الملفات بعضها يمس مسؤولين كبارا في الدولة العراقية ، بمن فيهم وزراء ومحافظون ومدراء "، لافتا الى :" ان اللجنة ستشرع بفرز الملفات وعرضها على الاعضاء مع بدء الفصل التشريعي الجديد ".