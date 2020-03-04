محافظ ميسان يجدد المطالبة بغلق منفذ الشيب مع إيران









جدد محافظ ميسان "علي دواي" ، مُطالبتهِ الحكومة المركزية بالأغلاق الكلي لمنفذ الشيب الحدودي مع إيران.



وقال دواي في مؤتمر صحفي بعد ان تم تأكيد وجود إصابة بفيروس كورنا في محافظة ميسان نكرر مُطالبتنا بأغَلاق تام لمنفذ الشيب”،مشيرا إلى أن الإصابة التي حدثت في ميسان كانت لسيدة تبلغ ٦٦ عاما جاءت من إيران.



واشار الى “ان خلية الازمة تتابع الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتعلن جهوزيتها لأى طارئ.



ودعا دواي" ابناء المحافظة الى التعاون التام مع خلية الأزمة والجهات المعنية والالتزام بتوجيهات وارشادات دائرة صحة ميسان وتطبيق فقرات التوعية الصحية والاجراءات الوقائية الصادرة عنها من اجل حماية المحافظة ومنع حدوث اية أصابة اخرى.