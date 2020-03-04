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الأربعاء, 04 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 11:01 ص

الصحة: مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ ٣١ حالة

كورونا-العراق
الصحة: مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ ٣١ حالة


اكدت وزارة الصحة والبيئة، ان مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ( ٣١ )حالة.

واوضحت الوزارة في تصريح" ان مجموع الإصابات بالفيروس بلغ( ٣٠ )حالة لمواطنين من العراق، حالة واحد لطالب ايراني ونقل الى بلاده.
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