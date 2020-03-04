الصحة: مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ ٣١ حالة

اكدت وزارة الصحة والبيئة، ان مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ( ٣١ )حالة. واوضحت الوزارة في تصريح" ان مجموع الإصابات بالفيروس بلغ( ٣٠ )حالة لمواطنين من العراق، حالة واحد لطالب ايراني ونقل الى بلاده. Copy أخبار متعلقة صحة كركوك: جميع مصابي كورونا بصحة جيدة وسيغادرون المستشفى خلال أيام صحة كردستان : ٢٥٦٤ مواطن خاضعين للحجر الصحى و سلامة ٣٩ مشتبة اصابتهم بكورونا المتحدث باسم الصحة:عدد الاصابات بكورونا بالعراق بلغ 26 اصابة الخارجية: اتفاق على إرسال فريق طبي صيني إلى العراق الصحة تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا في العراق والحصيلة 21 لبنان التسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا