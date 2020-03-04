الصحة: مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ ٣١ حالة





اكدت وزارة الصحة والبيئة، ان مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ( ٣١ )حالة.



واوضحت الوزارة في تصريح" ان مجموع الإصابات بالفيروس بلغ( ٣٠ )حالة لمواطنين من العراق، حالة واحد لطالب ايراني ونقل الى بلاده.