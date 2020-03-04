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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 04 آذار 2020 10:51 ص

رئاسة الجمهورية: صالح يواصل مشاوراته لترشيح رئيس للحكومة يحظى بقبول الشعب

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رئاسة الجمهورية: صالح يواصل مشاوراته لترشيح رئيس للحكومة يحظى بقبول الشعب




اعلنت رئاسة الجمهورية، ان الرئيس برهم صالح، يواصل مشاوراته ولقاءاته مع قادة الكتل والأحزاب السياسية،  من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء يحظى بالقبول من الشعب العراقي.
وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية برهم صالح، وضمن مشاوراته ولقاءاته مع قادة الكتل والأحزاب السياسية، استقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والأمين العام لحزب الفضيلة عبد الحسين الموسوي، وجرى، خلال اللقاء، بحث المساعي من أجل ترشيح رئيس مجلس وزراء يحظى بالقبول من الشعب العراقي ضمن التوقيتات والسياقات الدستورية، والتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة تعمل على تلبية استحقاق الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة تعبر عن إرادة العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة وكريمة.
 واشار البيان الى انه تمت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز الحراك السياسي للخروج من الأزمة الحالية من خلال توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد،.
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