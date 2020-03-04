عبدالمهدي يؤكد: صفة القائد العام لصيقة برئيس الوزراء وغير قابلة للتخويل







أكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أن صفة القائد العام لصيقة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء وغير قابلة للتخويل.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية، امس ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ، الذي رأس جانبا من الجلسة وعرض ان صفة القائد العام لصيقة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حسب المادة ٧٨ من الدستور وهي مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل".

وأضاف البيان أن "عبد المهدي شرح الأوضاع في البلاد ومضامين رسالته الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبعدها غادر الجلسة، وطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين إدارة الجلسة نيابة عنه حسب جدول الاعمال المقترح.