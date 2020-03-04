نائبة: التوافق السياسي هو الحل لأزمة مرشح رئاسة الوزراء







أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، ان التوافق السياسي هو الحل لأزمة مرشح رئاسة الوزراء.

وقالت صبري ان "تغريدات محمد توفيق علاوي خلال تكليفه بتشكيل الحكومة كانت مستفزة وكنا نريد حكومة قادرة على اعادة الاستقرار وتقليل الازمات واعادة الثقة بالعملية السياسية وتكون مطالب المتظاهرين متواجدة في معايير المرشحين لرئاسة الوزراء.

واضافت ان "طريقة نهج علاوي ليست محل طمأنينة للقوى السياسية والكرد وليس من المعقول ان تكون هناك خصوصية لاقليم كردستان" مشيرة الى انه "كان هناك شبه إجماع على رفض علاوي.



وتابعت صبري، ان "المرحلة تحتاج الى حكومة انتقالية تقود البلاد نحو بر الامان والخروج من الشلل الحاصل في إدارة الدولة وبعض الاسماء المرشحة سابقا لرئاسة الوزراء عليها رفض من المتظاهرين وبعض القوى السياسية.





وقالت نحن "لا نعترض على الأسماء بل المنهج" مبينة ان "التوافق الشيعي ينبغي ان يكون حاضراً قبل تمرير المرشح.

ولفتت الى ان "الحراك السياسي العراقي ايجابي من التظاهرات وتغيير قوانين الانتخابات والمفوضية واستقالة حكومة" مشددة " على ضرورة اعتماد مبدأ التوافق في الخروج من الازمات واعادة الاستقرار السياسي.