علاوي يطالب بمشاركة المتظاهرين في ملفات تشكيل الحكومة

أكد المحلل السياسي حسين علاوي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ارتكب أخطاء وأبرزها التنازلات السياسية.



وأوضح علاوي خلال تصريح متلفز، أن رئيس الجمهورية برهم صالح يعمل على ترشيح شخصية قادرة على إدارة البلد، ويجب إعادة التفكير في فشل تكليف حكومة محمد علاوي، مبيناً ان القوى الشيعية هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة المقبلة.



وأضاف، أن رئيس الوزراء المقبل سيواجه تحديات كبيرة وأهمها مطالب المتظاهرين، مشيراً الى ضرورة مشاركتهم في ملفات تشكيل الحكومة وأبرزها ملف الانتخابات.