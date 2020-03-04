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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 12:39 ص

تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة كركوك

الدراسة بكردستان
أعلنت محافظة كركوك، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاربعاء، مشيرة الى أنه تقرر استثناء دائرة صحة المحافظة وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل.
وقالت إدارة المحافظة في بيان، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء الموافق الرابع من شهر آذار للعام 2020 في المحافظة، حفاظًا على سلامة مواطني كركوك وضمن توصيات خلية الازمة بالمحافظة".

واضافت ان "دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري والبلديات والمصارف سيكون فيها الدوام بنسبة 50‎%‎"، مشيرة الى انه "تستثنى دائرة صحة كركوك وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل".

واكدت ان "خلية الازمة ستبقى تعمل بشكل مستمر وتعقد اجتماعاتها في ديوان المحافظة وتتابع المواقف في جميع المحافظة"، لافتا الى "تخويل مدراء الدوائر المشمولة بالتعطيل الكامل في تحديد الدوام بنسبة 50‎ %‎بعد استحصال موافقة رئيس خلية الازمة".
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أخر تعديل: الأربعاء، 04 آذار 2020 12:43 ص
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