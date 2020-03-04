كركوك تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها غدآ.. الأربعاء

قررت ادارة محافظة كركوك، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء، في دوائر المحافظة.



واكدت ادارة محافظة كركوك في بيان لها، ان "دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري والبلديات والمصارف سيكون فيها الدوام بنسبة 50%، فيما تستثنى دائرة صحة كركوك وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل".



واكدت ان "خلية الازمة ستبقى تعمل بشكل مستمر وتعقد اجتماعاتها في ديوان المحافظة وتتابع المواقف في جميع المحافظة، فيما تم تخويل مدراء الدوائر المشمولة بالتعطيل الكامل في تحديد الدوام بنسبة ‎50 % بعد استحصال موافقة رئيس خلية الازمة".