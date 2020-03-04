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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 12:17 ص

اجراءات لحجر عائلة الفتاة المصابة بكورونا في كربلاء

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افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بأنه تم اتخاذ اجراءات لحجر عائلة الفتاة المصابة بكورونا في كربلاء، فيما اشار الى خضوع 16 شخصا للفحص بميسان.


وقال المصدر في حديث انه "تم فرض اجراءات في حي العباس وسط كربلاء لاجراء الحجر الصحي لعائلة الفتاة المصابة بفيروس كورونا".

وفي سياق متصل، اكد المصدر انه "تم اخضاع ١٦ شخصا من الملامسين للمرأة المصابة بفيروس كورونا للفحص في ميسان".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بـ" فيروس كورونا" المستجد، واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء.

 

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