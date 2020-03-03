العراق وكوريا يتفقان على التعاون في مواجهة فيروس كورونا



بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الثلاثاء، مع نظيره الكوري جنوبي كانغ كيونغ هوا، التعاون المشترك ضد فيروس كورونا .



وذكرت الخارجية في بيان، إن "الوزير محمد علي الحكيم، اجرى اتصالا هاتفيا، مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هو، وجرى خلال الاتصال مناقشة الاليات المستقبلية للتعاون الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة".



واوضح البيان، إن "الجانبين اتفقا على أهمّية تضافر الجُهُود لمُواجَهة التحدِّيات التي تُواجه كلا البلدين، ومنها: التعاون في مجال مُواجَهة، و الوقاية من فايروس كورونا الذي أصاب عدداً من بلدان العالم".



وأكد الحكيم، بحسب البيان، "حرص العراق على الارتقاء بسُبُل التعاون الثنائي بين بغداد وسيئول بما يضمن تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين.



ودعا الى " تبادل الخبرات في مجال الطبّ الوقائيّ، واكتشاف الفايروسات؛ وذلك في إطار تفعيل التعاون الثنائيّ".