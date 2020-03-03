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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:43 م

صحة كردستان : ٢٥٦٤ مواطن خاضعين للحجر الصحى و سلامة ٣٩ مشتبة اصابتهم بكورونا

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اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، عن نتائج 39 مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، فيما اشارت الى ان عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حالياً في الاقليم بلغ ٢٥٦٤ مواطناً.
وقالت الوزارة في بيان  ،انه "في إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تم تنفيذ حملة لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 حيث أجريت الفحوصات لـ39 مواطناً في إقليم كوردستان مشتبه بهم خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت جميع النتائج سلبية أي تبين أنهم غير مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19".


 
واضافت انه "بعد عزل 5 مواطنين يحملون فيروس كورونا الجديد، حالتهم الصحية الآن مستقرة وجيدة دون أن يحتاجوا إلى تلقي أي علاج باستثناء الرعاية الطبية"، مشيرة الى انه "في حال استدعاء الأمر تقديم العلاج الطبي لهم فسيتم القيام بما يلزم".
 
وتابعت انه "تم التمكن وعن طريق فرق المتابعة الصحية من فحص جميع الأشخاص المتلامسين والمتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد".
 
وبينت الوزارة انه "بعد تزايد عدد المصابين في إيران وتسجيل عدة حالات جديدة في محافظات وسط وجنوب العراق، فإن الطواقم الصحية في الدوائر المحلية باشرت بحملات فحص المواطنين الذين يزورون مدن الإقليم لتحديد المشتبه بهم"، موضحا ان "عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حالياً يبلغ ٢٥٦٤ مواطناً موزعين على مدينة أربيل (١١٧٤) السليمانية (٥٣٥) دهوك (٤٤٩) حلبجة (٨٢) گرمیان (٢٠٨) رابرين (١٠٤) كويسنجق (١٢)".
 
واكدت ان "الفرق الصحية تواصل متابعة حالتهم لتقديم ما يلزم في حال حدوث أي طارئ".
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أخر تعديل: الأربعاء، 04 آذار 2020 12:02 ص
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