القوات الامنية تغلق المطاعم والمقاهي في الناصرية





افاد مصد امني، الثلاثاء، بان القوات الامنية اغلقت المطاعم والمقاهي في الناصرية الى اشعار اخر.



وقال المصدر ، ان "القوات الامنية اجبرت المطاعم والمقاهي في الناصرية على الاغلاق الى شعار اخر".



واضاف انها "توعدت المخالفين بغرامات مالية".