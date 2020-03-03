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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:28 م

القوات الامنية تغلق المطاعم والمقاهي في الناصرية

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افاد مصد امني، الثلاثاء، بان القوات الامنية اغلقت المطاعم والمقاهي في الناصرية الى اشعار اخر.

وقال المصدر ، ان "القوات الامنية اجبرت المطاعم والمقاهي في الناصرية على الاغلاق الى شعار اخر".

واضاف انها "توعدت المخالفين بغرامات مالية".
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