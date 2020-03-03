القوات الامنية تغلق المطاعم والمقاهي في الناصرية

افاد مصد امني، الثلاثاء، بان القوات الامنية اغلقت المطاعم والمقاهي في الناصرية الى اشعار اخر. وقال المصدر ، ان "القوات الامنية اجبرت المطاعم والمقاهي في الناصرية على الاغلاق الى شعار اخر". واضاف انها "توعدت المخالفين بغرامات مالية". Copy أخبار متعلقة بومبيو: لن نغلق سفارتنا في بغداد وسنحميها بكل الوسائل عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة القوات الامنية تغلق منطقة العلاوي زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق عبد المهدي يزور الخميس ثلاث مدن في الصين ويوقع اتفاقيات القوات الأمنية تغلق محال بيع الخمور والبارات وسط بغداد