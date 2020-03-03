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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:16 م

العبادي ورئيس ائتلاف النصر يبحثان اختيار بديل لرئاسة الحكومة

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بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي و رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية .
وذكر بيان لمكتب العبادي ، ان الجانبين بحثا “مساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الدستورية المتبقية ومعالجة الأسباب التي أدت لوصول الأوضاع لما وصلت اليه حاليا وخطورتها على البلد”.

وأضاف البيان كما “تم التأكيد على اهمية اختيار شخصية مكلفة بتشكيل الحكومة باستطاعتها ايقاف الانحدار الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات أمنيا واقتصاديا وماليا والتهيئة للانتخابات المبكرة للتمهيد للمرحلة المقبلة التي عليها اصلاح الاوضاع ووضع البلد على الطريق الصحيح الذي يطالب به أبناء شعبنا”.
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