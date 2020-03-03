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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:09 م

نائب: نتوقع انفراجا قريبا بتسمية رئيس وزراء جديد

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رأى النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الثلاثاء (3 آذار 2020) أن الوضع لا يسمح بتسمية رئيس وزراء مستقل، بديل عن محمد توفيق علاوي، الذي اعتذر عن تكليفه بهذه المهمة.

وقال الزاملي، خلال حديثه لبرنامج “وجهة نظر” الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة “دجلة”  إن ” تسمية رئيس الوزراء، يجب ان تُبنى على توافق، ونتوقع انفراجا قريبا بتسمية رئيس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية”.

وأوضح، ان “الخلاف السياسي وصل لأعلى مستوى يوم 1 آذار وحينها فشل تمرير حكومة محمد علاوي ولا اعتقد انه سيدوم او يتصاعد أكثر”.

ورأى ان “زعيم تحالف الفتح هادي العامري يمتلك ثقة الجميع، وتنازل عن حق الفتح بالتمثيل الوزاري بحكومة عادل عبد المهدي، وأيضاً بتشكيلة محمد توفيق علاوي”، مشيرا الى أن “محمد علاوي ليس مرشح الفتح او سائرون”.

واكمل، أن “رئيس الجمهورية طلب تسمية رئيس وزراء بعيداً عن الأحزاب، ورفض محمد شياع السوداني واسعد العيداني على هذا الأساس ولم يلتزم بوجوب القبول بمرشح الكتلة الأكبر”.

واردف: “كان الأولى برئيسي الجمهورية والبرلمان دعم محمد توفيق علاوي ومهمته لم تكن لتتجاوز سنة، والشيعة كان بمقدورهم المضي بالموضوع لكننا لا نريد ان يتوجه مكون عراقي واحد فقط لتشكيل الحكومة”.

ومضى بالقول: “لا نعتقد أن الوضع يسمح بتسمية رئيس وزراء مستقل، ويجب ان يعود رئيس الجمهورية للكتلة الأكبر”، مؤكدا أن “تسمية حكومة بعيداً عن التمثيل السياسي امر مستحيل”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم فجر الاثنين (2 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح. بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، أعلنت فيه البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوما.
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