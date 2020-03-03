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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:40 م

وزير المالية يبحث مع السفير البريطاني إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

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بحث نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي إجراءات الحكومة العراقية لمواجهة فيروس كورونا.
وقدم نائب رئيس الوزراء شرحا كاملا بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية بعد تشكيل لجنة عالية المستوى من اجل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس.
وأبدى السفير البريطاني استعداد بلاده للتعاون في هذا المجال، حيث اتفق الجانبان على أن التوعية والوقاية هي خير سلاح لمجابهة هذا الفيروس وكذلك الإجراءات الصحية من خلال ضبط حركة المسافرين، وتوفير مراكز الفحص والتشخيص المبكر والعلاجات اللازمة والمراكز الصحية الخاصة بالحجر الصحي.
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